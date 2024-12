Her er hva du kan forvente deg av de neste to årene med Frostpunk 2

HQ

Det er veldig vanlig at utviklere deler veikart og skisserer fremtiden for spillene sine, men generelt sett har dette en tendens til å ligge noen måneder frem i tid eller til og med det neste kalenderåret. Folkene på 11 bit Studios tar dette til en ny ekstremitet ved å legge ut planene for de neste to årene av Frostpunk 2.

Det stemmer, vi har et veikart som tar oss godt inn i 2026, og fra det vi allerede er fortalt, er det mye å se frem til, med størstedelen av det annonserte innholdet som kommer i 2025.

Til å begynne med vil resten av 2024 inkludere en siste oppdatering for å forbedre basisspillet. Den nøyaktige datoen er ikke bekreftet, men dette følger en tidligere oppdatering og flere hotfixes også.

2025 vil starte med en stor gratis innholdsoppdatering som lover å "påvirke din generelle opplevelse med spillet betydelig." Deretter, etter dette og før den første DLC-en slippes, vil konsollspillere kunne bli med på moroa.

Når det gjelder DLC-ene, har tre blitt kunngjort så langt, med to som kommer i 2025 og en tredje i 2026. De to første går under kodenavnene Spectrum og Aurora, og mens 11 bit ikke deler ytterligere informasjon om dem, la det til at de vil "legge til noe helt nytt i den harde verdenen til Frostpunk 2."

For å gi lyd fra disse planene nevnte 11 bit også at dette er "bare begynnelsen på reisen vår, og vi ønsker å fortsette å være åpne om endringene vi gjør i spillet, samtidig som vi inkluderer deg og dine tilbakemeldinger hvert trinn på veien."

Hvilken del av veikartet er du mest spent på?