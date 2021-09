Her er hva eFootball 2022 krever av din PC

HQ

Senere denne måneden kommer vi til å være vitne til et eksperiment. I stedet for å utgi et tradisjonelt nyt spill i PES-serien har Konami forvandlet det til eFootball 2022, en slags Live Service-plattform som lanseres med meget lite innhold, hvor det tilføyes masse over tid.

Hvis det lyder interessant for deg er du kanskje interessert i å finne ut av hva PC-versjonen krever av maskinen din. Det vet vi nå gjennom Steam:

MINIMUM:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 - 64bit

Prosessor: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

Nettverk: Bredbåndstilkobling

Lagring: 50 GB tilgjengelig plass

ANBEFALT:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 - 64bit

Prosessor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

Nettverk: Bredbåndstilkobling

Lagring: 50 GB tilgjengelig plass

Neste uke byr vi på noen hands-on-inntrykk av spillet.