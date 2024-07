Her er hva nettdomenet .gg egentlig betyr

HQ

Her er et lite spillfakta til deg i dag: .gg-domenet som brukes på så mange spillnettsteder, var aldri ment for det formålet. Faktisk har .gg ikke engang noe med akronymet "good game" å gjøre, men står i stedet for "good for Guernsey".

Dr. Nigel Roberts opprettet .gg- og .je-domenene i 1996 sammen med en venn. Han forklarte beslutningen bak domenenavnet til BBC med at "alle de andre gode kodene på to bokstaver allerede var tatt."

Først flere år senere begynte gamere å bruke det, men selv om det var en ren tilfeldighet, har Roberts ingen problemer med at gamere bruker domenet. Gamere registrerer aldri navn som lokalbefolkningen på Guernsey - en liten øy utenfor kysten av Frankrike som teknisk sett er en del av Storbritannia - vil ha, så det er fred og fordragelighet mellom Guernsey-folket og gamerne.