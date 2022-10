Her er hva World of Warcraft: Dragonflight krever av din PC

HQ

En ny utvidelse til World of Warcraft kalt World of Warcraft: Dragonflight er, som du vet, på vei, og som du sikkert har lagt merke til, får grafikken også et merkbart løft med dette. Blizzard har nå publisert de offisielle systemkravene for den kommende utvidelsen, og som WCCFTech bemerker har disse økt ganske betydelig sammenliknet med de siste utvidelsene.

For eksempel er det nå et spesifikt krav til SSD, og RAM-kravene har også vokst ganske mye (en dobling sammenliknet med Shadowlands). Et DX12-støttet grafikkort er nå også et krav. Du kan se alt nedenfor:

Minimum:

CPU: 4 Cores, 3.0 GHz processor 4th Generation Intel®, Core™ Haswell, AMD Ryzen™ Zen

GPU: DirectX® 12 capable 3GB GPU, GTX 900 series, AMD™ GCN 4th gen, Intel® Iris® Xe

RAM: 8 GB RAM

HDD: Solid State Drive (SSD) 128GB available space

Rekommenderat:

CPU: 6 Cores, 3.5 GHz processor, 8th Generation Intel®, Core™ Coffee Lake, AMD Ryzen™ Zen

GPU: DirectX® 12 capable 8GB GPU, NVIDIA® GeForce® RTX, AMD RDNA™ 2, Intel® Arc™ 7 Graphics

RAM: 16 GB RAM

HDD: Solid State Drive (SSD) 128GB available space