Her er introsekvensen til Diablo IV

Vi er ikke så langt unna utgivelsen av Diablo IV, som lanseres 6. Vi har også åpne betaer å se frem til neste måned. Nå har Blizzard bestemt seg for at det er på tide å vise åpningssekvensen til spillet, og som vanlig fra dette studioet - det er flotte greier, selv om det er litt mer lavmælt enn forventet.

Sjekk det ut nedenfor i tweet. Bekreftede formater for Diablo IV er PC, PlayStation og Xbox. Med tanke på at Microsoft for øyeblikket prøver å kjøpe Activision Blizzard, har det vært spekulasjoner om at det vil bli inkludert i Game Pass, men det er usannsynlig at avtalen vil være ferdig i juni, og selv etter at den er avgjort, vil det fortsatt sannsynligvis ta litt tid før den vil bli lagt til Game Pass.