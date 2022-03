Her er James Gunns favoritthelter i DC-universet

HQ

James Gunn, skaperen av filmer som Guardians of the Galaxy og The Suicide Squad, er kjent for å kommunisere mye med fansen på sosiale medier. Nylig ble det kjent at han har tenkt til å fokusere på DC i minst ett år fremover.

Han skal blant annet skape en andre sesong av suksesserien Peacemaker og har i tillegg andre planer for DC-superhelter. En fan på Twitter var nysgjerrig på hvilke DC-helter han liker mest og fikk følgende svar: "Harley, Batman, Peacemaker".

Batman er som kjent tilbake igjen allerede denne uken med filmen som helt enkelt heter The Batman, og som nevnt over er Peacemaker allerede bekreftet for en andre sesong. Harley Quinn var en stor del av The Suicide Squad, men om Gunn tenker å gjøre mer med karakteren og om Margot Robbie er villig til å være med på en ny runde som antihelten, er på nåværende tidspunkt ukjent - men la oss håpe.