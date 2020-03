Er du fan av motorsykkelsport? Da er kanskje TT Isle of Man 2 spillet som kan underholde deg i denne perioden. Spillet er tilgjengelig nå på PC, PS4 og Xbox One, mens en Switch-versjon er på vei og kommer senere i år.

TT Isle of Man 2 introduserer flere nye ting som gjør det "det mest detaljerte motorsykkelsimulatorene noensinne", som det heter i pressemeldingen. Her er en liten oversikt:



Realistic bike physics and challenging gameplay



All 38 miles (60km) of the Isle of Man Tourist Trophy meticulously recreated



17 additional circuits to explore and for improving riding skills



An open-world area for testing reflexes and bike set-ups



A deep Career mode offering the chance to move up from amateur rider to winner of the Senior TT



27 riders and 13 official TT bikes available, as well as 5 legendary bikes



A unique helmet cam for increased immersion



Ønsker du å se TT Isle of Man 2 i aksjon? Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.