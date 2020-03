Her er Lego Super Mario

På tirsdag la Nintendo og The Lego Group ut en interessant teasertrailer som avslørte at de to selskapene vil samarbeide om noe Super Mario-relatert, og det viser seg at traileren ga en klar indikasjon på hva det er.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer og en pressemelding som avslører at Lego Super Mario enkelt nok er Lego-set som lar oss bygge de velkjente banene fra spillene og samle mynter. Den vesle skjermen på brystet til Mario skal endre seg avhengi av hva han gjør. Om du for eksempel får rørleggeren til å hoppe på en Goomba, Shy Guy eller Koopa ville denne skaden reflekteres med et eksplosjonslignende bilde. For å gjøre opplevelsen optimal har figuren også en innebygd høytaler med ikoniske lyder.

Dessverre har vi ikke fått en pris eller nærmere informasjon om de ulike settene enda, men traileren viser jo at vi helt klart kan glede oss til en rekke velkjente figurer og verdener å bygge og kanskje leke oss med.