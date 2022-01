Her er LGs QNED 8K MiniLED og G2 & C2 OLED Evo 2022-modeller

HQ

I går ble den gigantiske CES-konferansen sparket i gang, som riktig nok er heldigital, men fortsatt byr på et hav av spennende produktlanseringer, særlig for de som liker OLED-skjermer. Denne gangen er temaet "Display Your Universe", og det introduseres nye teknologier som "OLED.EX", transparente og fleksible skjermer, nye gaming-orienterte OLED-skjermer og masse mer.

Men nå handler det om de kommende TVene, som er delt opp i to kategorier: de oppgraderte 4K OLED-TVene, inklusiv G2 og C2, samt de nye 8K QNED Mini LED-TVene.

De som har nølt med å kjøpe en C9, CX eller C1 tidligere vil bli glad for å høre at den nye OLED Evo-teknologien nå er å finne i den billigere C-modellen, og dermed kan man sikre høyere lysstyrke, høyere HDR-sertifisering og bedre kontrast. De lover bedre høyttalere og et bedre brukergrensesnitt i form av WebOS 22, som nå inkluderer personlige profiler.

Den nye G2 kommer i 55, 65 og 77 tommer, men det er også et nytt 83-tommers format, som alle har tynnere skjermkant og nærmest halvering av vekten.

Når de gjelder de nye QNED 8K-modellene, så introduserer LG et "100 % color volume" line-up bestående av den nye LG QNED90-serien, som går helt opp til QNED99, som du kan se nedenfor.