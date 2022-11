Vi snakker med Criterion om Need for Speed Unbound den 5 november 2022 klokken 16 ARTIKKEL. Skrevet av Petter Hegevall Den 2. desember er det på tide for teamet bak Hot Pursuit å unne oss skikkelig gateracing når Need for Speed ​​​​omsider kommer tilbake. Petter har snakket med teamet.

Need for Speed Unbound-gameplay viser valgmuligheter den 11 oktober 2022 klokken 17:07 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Blant annet som følge av megasuksessen til The Fast and the Furious rettet EA fokuset mot veldig modifiserbare gatebiler i Need for Speed Underground, noe som gjorde...