Akkurat som Microsoft og Sony presenterer Google hver måned nye spill som inngår for de som abonnerer på tjenesten Stadia Pro. Når du har lagt titlene i ditt bibliotek får du også beholde dem. Google har hittil vært veldig generøse med titlene og har nå annonsert alle spillene for juni - og denne måneden er virkelig ganske bra:



Get Packed



Little Nightmares



Panzer Dragoon Remake



Power Rangers: Battle for the Grid



Superhot



The Elder Scrolls Online (June 16)



