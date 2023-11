Her er når du kan begynne å spille Call of Duty: Modern Warfare III

HQ

Activision har nok en gang bestemt seg for å satse på en forskjøvet lansering av Call of Duty: Modern Warfare III, noe som betyr at du den 3. november 2023 kan spille gjennom hele kampanjemodusen mens du venter på flerspillerfunksjonene som kommer den 10. november 2023. Med denne forskjøvede lanseringen i bakhodet vet vi nå nøyaktig når spillet blir tilgjengelig for spillere over hele verden.

Ta en titt på bildene nedenfor for informasjon om når du kan begynne å spille spillets flerspiller på PC, og også når de ulike funksjonene vil være forhåndslastbare og spillbare på alle plattformer.

For de som ønsker å kaste seg ut i kampanjen denne fredagen, har Activision kunngjort at den omfatter 15 oppdrag, og at spillerne etter nesten hvert oppdrag vil bli belønnet med en ny gjenstand, inkludert XP-tokens, telefonkort, Operators, emblemer og våpentegninger. Du kan se hva som tilbys nedenfor.

Når det gjelder hvordan det vil se ut etter lanseringen, får vi vite at flerspilleren vil inneholde en forsesong som varer frem til sesong 1 lanseres en gang i begynnelsen av desember. Her kan vi vente oss et nytt kart på Warzone, samt nye moduser og kart for flerspiller, og et battle pass i tillegg.

Vi kommer til å publisere mer informasjon om spillet i løpet av de neste dagene i en rekke nye blogginnlegg.