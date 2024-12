Her er når du kan begynne å spille Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Det er snart på tide å begynne reisen som den berømte arkeologen og eventyreren Indiana Jones, ettersom den MachineGames-utviklede tittelen lanseres allerede senere denne uken, den 6. desember, for de som benytter seg av Early Access -perioden som tilbys ved å sikre seg Premium Edition av spillet. Resten av oss, og Game Pass spillere, må vente til 9. desember for å spille spillet, men når nøyaktig kan vi begynne å glede oss over eventyret?

Bethesda har nå avslørt de globale lanseringstidene for Indiana Jones and the Great Circle, og for både Early Access og hovedlanseringen kan vi begynne å nyte eventyret klokken 01 fra og med 6/9. desember.

Sjekk ut hele lanseringstidskartet nedenfor.