Her er når du kan begynne å spille Kingdom Come: Deliverance II Spillet er nå også tilgjengelig for forhåndslasting på Xbox, og PlayStation og PC følger etter.

HQ I løpet av de kommende dagene vil et av de største spillene i 2025 gjøre sin ankomst, da Warhorse Studios ' Kingdom Come: Deliverance II kommer på PC, PS5 og Xbox Series X / S-enheter. Med denne lanseringen planlagt til 4. februar, har utvikleren nå bekreftet utgivelsestidene for spillet og også forhåndsinnlastingsinformasjonen. For de i Europa og Storbritannia vil du kunne hoppe inn på Kingdom Come: Deliverance II 4. februar klokken 16:00 GMT / 17:00 CET. Når det gjelder tider andre steder rundt om i verden, kan du se hele kartet nedenfor. Når det gjelder forhåndsinnlastingen for spillet, kan Xbox-spillere faktisk laste ned og gjøre seg klare for lansering fra nå av, men PS5-fans må vente til 2. februar klokken 16:00 GMT / 17:00 CET, mens PC-folk må vente enda lenger og til 3. februar på samme tid. Du vil sannsynligvis ønske å omfavne denne forhåndsinnlastingsperioden også hvis du har tenkt å hoppe inn på lanseringsdagen, ettersom spillet hevdes å være nesten 84 GB i størrelse, i det minste på PlayStation 5.