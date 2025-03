Her er når du kan begynne å spille Split Fiction

HQ

Det er snart tid for å ta fatt på det neste store eventyret fra de svenske samarbeidsmestrene i Hazelight. Teamet debuterer snart med Split Fiction, et eventyr som dreier seg om to motstridende individer som får i oppgave å legge uenighetene sine til side for å fullføre en felles oppgave. Vi vet at Split Fiction lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 6. mars, men det nøyaktige lanseringstidspunktet er fortsatt en hemmelighet. Eller det var tilfellet...

EA og Hazelight har nå delt den faste tiden som spillere over hele verden kan begynne sitt eventyr. For de i Storbritannia og Europa vil lanseringstiden være 16:00 GMT / 17:00 CET, som for de som leter etter noe morsomt å underholde seg med om et par dager, også vil sammenfalle med tiden som Alex og jeg er vert for en GR Live -strøm for å sjekke ut den første timen av spillet.

Når det gjelder de bredere lanseringstidene, er de faktisk justert over hele verden, noe som betyr at West Coast America vil kunne spille fra kl. 8:00 PST, mens East Coast Australia må vente til kl. 3:00 om morgenen den 7. mars.

Sjekk ut hele lanseringstidsbildet nedenfor.