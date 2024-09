Her er når du kan begynne å spille Starfield: Shattered Space

HQ

I begynnelsen av neste uke vil Starfield -spillere strømme tilbake til det Bethesda-utviklede kosmiske rollespillet for å oppleve og glede seg over den første store utvidelsen. Denne vil bli kjent som Shattered Space, og den kommer på PC og Xbox Series X / S-konsoller 30. september.

Med denne nært forestående lanseringen i tankene, lurer du kanskje på når du kan begynne å spille Starfield: Shattered Space. Bethesda har avslørt alt i en global artikkel om lanseringstider, der det bekreftes at britiske fans vil kunne starte fra 16:00 BST med europeiske fans som ser på 17:00 CEST.

Bethesda bekrefter også at for å begynne Shattered Space må du "fullføre introduksjonsoppdraget til hovedoppdraget, One Small Step. Etter at du har fullført One Small Step, første gang spillerne grav-hopper til en bane som ikke brukes av et oppdrag eller et møte, vil de motta et nødanrop og oppdage en stor stjernestasjon, The Oracle.

"Alle spillere kan ta utfordringen i Shattered Space, men det anbefales å nå nivå 35 for å få den beste opplevelsen."

Sist av alt har PC-spesifikasjonene for utvidelsen blitt avslørt, og de er som følger :

Anbefalt:





OS Windows 10/11 med oppdateringer



Prosessor AMD Ryzen 5 3660X, Intel i5-10600K



Minne 16 GB RAM



Grafikk AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080



DirectX versjon 12



Nettverk Bredbånd Internett-tilkobling



Lagringsplass 125 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader SSD kreves



Minimum:





OS Windows 10 versjon 21H1 (10.0.19043)



Prosessor AMD Ryzen 5



Minne 16 GB RAM



Grafikk AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti



DirectX versjon 12



Lagringsplass 125 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader SSD kreves



Vil du sjekke ut Starfield: Shattered Space neste uke?