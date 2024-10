Her er når du kan vende tilbake til Nuketown i Call of Duty: Black Ops 6

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown har kanskje bare blitt lansert for noen dager siden, men Treyarch ønsker allerede å styrke tittelen med nytt innhold. På toppen av en spillelisteutvidelse som vil se Infected tilgjengelig for å sjekke ut fra og med i dag, 29. oktober, er vi også lovet at det elskede og tilsynelatende udødelige kartet over Nuketown vil komme i spillet før slutten av uken.

For å markere månedsskiftet vil Treyarch lansere Nuketown i Black Ops 6. Kartet kommer 1. november, noe som ble bekreftet i et nylig innlegg fra Treyarch selv.

Vi ble faktisk fortalt om Nuketowns debut i Black Ops 6 før lanseringen som en del av en teaser som gir oss et glimt av versjonen av kartet vi kan se frem til. Sjekk det ut nedenfor.

Kommer du til å hoppe inn i Nuketown senere denne uken?