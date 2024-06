Her er når Pirates of the Caribbean kommer til Fortnite

HQ

Med hvert nye kamppass kan vi stort sett alltid forvente en crossover med Fortnite og en annen ikonisk IP. Denne gangen er Jack Sparrow og Pirates of the Caribbean på vei til Battle Royale.

Som påpekt av Epic Games i et nylig Twitter / X-innlegg etter lekkasjer av det kommende innholdet, vil det nye kamppasset lanseres 19. juli. Noen spillere har vært i stand til å kjøpe dette innholdet tidlig, men de kan ikke nivåere opp kamppasset før det slippes.

Vi forventer et Jack Sparrow-skinn, et Davey Jones-skinn, et Elizabeth Swann-skinn og et skjelettaktig Jack Sparrow-skinn som en av belønningene i det siste kamppasset. Det vil også komme med en Jar of Dirt-emote slik at du kan gjenoppleve det berømte filmøyeblikket.