Her er noen bilder fra en av Studio Ghiblis kommende filmer

Studio Ghibli jobber nå på to animerte filmer. Den ene regisseres av legenden Hayao Miyazaki, ogblir regissørens siste film og slippes ikke før om noen år. Den andre filmen - som er helt dataanimert - regisseres av sønnen hans Goro Miyazaki (Tales From Earthsea, From Up On Poppy Hill) og heter Aya and the Witch, som er basert på Diana Wynne Jones' barnebok Earwig and the Witch, og nå har de første offisielle bildene dukket opp.

Aya and the Witch får japansk premiere i vinter. Hva synes du om denne stilen?

Takk, IGN