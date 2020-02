Her er Oscarvinnerne 2020

Det viste seg å være en monumental og historisk dag for Sør-Korea i årets Oscarsgalla, da den kritikerroste filmen Parasite ikke bare vant Beste manus, Beste utenlandske film og Beste regi - den vant nemlig også Beste film, og blir den første ikke-engelskspråklige filmen som har vunnet denne prisen.

Joker, som hadde 11 nominasjoner, måtte nøye seg med en musikk-Oscar en Beste skuespiller-pris til Joaquin Phoenix, mens Netflix-satsingene The Irishman og Marriage Story måtte gå hjem tomhendte, og Thor: Ragnarok-regissøren Taika Waititi vant en manuspris for Jojo Rabbit. Nedenfor kan du se vinnerlisten:

Best Picture

PARASITE

Best Actress

RENÉE ZELLWEGER, JUDY

Best Actor

JOAQUIN PHOENIX, JOKER

Best Director

BONG JOON-HO, PARASITE

Best Original Song

"(I'M GONNA) LOVE ME AGAIN," ROCKETMAN

Best Original Score

HILDUR GUONADOTTIR, JOKER

Best International Feature

PARASITE

Best Makeup and Hairstyling

BOMBSHELL

Best Visual Effects

1917

Best Film Editing

MICHAEL MCCUSKER & ANDREW BUCKLAND, FORD V FERRARI

Best Cinematography

ROGER DEAKINS, 1917

Best Sound Mixing

1917

Best Sound Editing

FORD V FERRARI

Best Supporting Actress

LAURA DERN, MARRIAGE STORY

Best live action short

THE NEIGHBOUR'S WINDOW

Best animated short

HAIR LOVE

Best costume design

LITTLE WOMEN

Best documentary

AMERICAN FACTORY

Best documentary short

LEARNING TO SKATEOARD IN A WARZONE (IF YOU'RE A GIRL)

Best animated feature

TOY STORY 4