Her er PC-kravene til Biomutant

Nylig ble det endelig avslørt at actionrollespillet Biomutant slippes den 25. mai. Det utvikles av Experiment 101, og med så kort tid igjen gjelder det at du sørger for å ha et rigg som kan drive spilet bra nok for en god opplevelse, og derfor har kravene nå blitt presentert på Steam.

Du finner dem nedenfor:

MINIMUM:



Requires a 64-bit processor and operating system



OS: Windows 7/8.1/10 (64 bit)



Processor: AMD FX-8350 or Intel Core i5-4690K or newer running at 3.5 GHz or higher



Memory: 8 GB RAM



Graphics: 4 GB Direct3D 11 capable video card - Geforce GTX 960 or Radeon R9 380



DirectX: Version 11



Storage: 25 GB available space



Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard



Additional Notes: Keyboard, mouse and an internet connection for Steam.



RECOMMENDED:





Requires a 64-bit processor and operating system



OS: Windows 10 (64bit)



Processor: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i7-6700K or newer running at 3.2 GHz or higher



Memory: 16 GB RAM



Graphics: 6 GB Direct3D 11 capable video card - Geforce GTX 1660Ti or Radeon RX 590



DirectX: Version 11



Storage: 25 GB available space



Sound Card: Integrated or dedicated DirectX 9 compatible soundcard



Additional Notes: Keyboard, mouse and an internet connection for Steam