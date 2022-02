Her er PC-kravene til Ghostwire Tokyo

HQ

Selv om det er Sony som har stått for den primære markedsføringen av Ghostwire Tokyo, så kommer det også til PC på lanseringsdagen 25. mars. Nå har spillets side på Steam blitt oppdatert, og her fremgår også systemkravene. Se de nedenfor.

MINIMUM:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: 64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 OR HIGHER

Prosessor: CORE I7 4770K @ 3.5GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Minne: 12 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GTX 1060 OR AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Versjon 12

Lagring: 20 GB tilgjengelig plass

Tilleggsmerknader: SSD Storage Recommended

ANBEFALT:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: 64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 OR HIGHER

Prosessor: CORE I7 6700 @ 3.4GHZ OR AMD RYZEN 5 2600

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GTX 1080 OR AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB OR HIGHER)

DirectX: Versjon 12

Lagring: 20 GB tilgjengelig plass

Tilleggsmerknader: SSD Storage

Se masse av Ghostwire Tokyo via videoen nedenfor.