Nå er det bare 16 dager til Rainbow Six: Extraction slippes, så da er det vel på tide å få vite om de av dere som foretrekker PC bør vurdere å oppgradere noe. Det tenker Ubisoft også, for selskapet har offentliggjort hva som kreves for å kjøre det samarbeidsfokuserte spillet. Man kan trygt si at det er en forskjell mellom minstekravene og ultra:

Lave i 1080p





CPU: Intel i5-4460 eller AMD Ryzen 3 1200



GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB eller AMD RX 560 4GB



RAM: 8GB (Dual-channel setup)



OS: Windows 10 64-bit



Lagringsplass: 85GB



Høye i 1080p





CPU: Intel i7-4790 eller AMD Ryzen 5 1600



GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB eller AMD RX 580 8GB



RAM: 16GB (Dual-channel setup)



OS: Windows 10 64-bit



Lagringsplass: 85GB



Høye i 1440p





CPU: Intel i5-8400 eller AMD Ryzen 5 2600X



GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB eller AMD RX 5600CT 6GB



RAM: 16GB (Dual-channel setup)



OS: Windows 10/11 64-bit



Lagringsplass: 85GB



Ultra i 2160p