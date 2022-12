Her er PC-kravene til Returnal

HQ

Takket være en endelig bekreftelse under The Game Awards, vet vi endelig at Returnal offisielt kommer til PC. De sa at det ville skje "snart", men ingen eksakt dato ble avslørt. Imidlertid har Housemarque heldigvis avslørt PC-kravene så du kan sørge for at du er forberedt.

Det er verdt å nevne at det på Steam-siden fremgår at spillet dessverre ikke støtter crossplay, så du kan ikke fortsette fra der du eventuelt slapp på PS5. Her er de offisielle kravene:

MINIMUM:

OS: Windows 10 64-bit (version 1903)

Processor: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Storage: 60 GB available space

Additional Notes: SSD Recommended

RECOMMENDED:

OS: Windows 10 64-bit (version 1903)

Processor: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Memory: 32 GB RAM

Graphics: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

Storage: 60 GB available space