Her er Ping-systemet i Overwatch 2

Akkurat som at PUBG gjorde veldig mange utviklere og utgivere interesserte i å lage battle royale-spill eller moduser førte Apex Legends til at en drøss med spill implementerte det såkalte Ping-systemet som lar oss markere bestemte ting på skjermen for å varsle andre spillere. Som kjent blir Overwatch 2 ett av disse, og i dag får vi endelig se hvordan.

For Blizzard spøkte sannelig ikke da de for et par uker siden sa at planen var å bli mer åpen om utviklingen av Overwatch 2. Etter å ha snakket om den lukkede betaen de siste ukene har tiden kommet for å offentliggjøre Ping-systemet som blir en del av testingen. Ikke at det er noe spesielt overraskende. Utviklerne sier at de introduserer dette siden de endelig har forstått at mange ikke liker å snakke med andre eller forstår hverandre like godt, og derfor trenger en annen måte å kommunisere på. Noen spesielle elementer er det likevel med denne utgaven.

Avhengig av hva du sikter på vil du få opp ulike kommandoer og varsler å velge blant i et klassisk hjul, men i motsetning til mange andre spill er det selvsagt viktig å vite akkurat hvem man eventuelt har sett i Overwatch 2. Derfor vil karakteren din rope ut akkurat hvem du har sett i stedet for bare noe slikt som "fiende der". Ganske nyttig om det for eksempel er en Reaper som plutselig ikke er der du markerte lengre, for da vet de andre at vedkommende mest sannsynlig har brukt Shadow Step eller Wraith Form. En annen kul funksjon er at lagkameratene dine kan svare på pingen din med ulike kommandoer ved å sikte på deg og velge ønsket svar. Du kan se eksempler på dette i bildene under, men siden systemet fortsatt er i en tidlig fase vil vi nok få se en rekke forbedringer og endringer basert på tilbakemeldingene våre.

Hvordan synes du det ser og høres ut så langt?