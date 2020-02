Her er plakaten til den nye Candyman-filmen

Det er litt dårlig med nye ideer på Hollywood-fronten for tiden, og vi har sett remake etter remake bli utgitt i løpet av de siste par årene. Blant de som nå er på vei finner vi 90-tallsklasskrekkfilmen Candyman. Bak spakene til dette prosjektet finner vi regissøren Nia DaCosta, kjent for å blant annet regissere episode fire og fem i den tredje sesongen av den britiske krim-serien Top Boy. Jordan Peele har siden 2018 forsøkt å få denne filmen ut gjennom MonkeyPaw Productions som tidligere har vært ansvarlige for Get Out, BlacKkKlansmen, Us og Keanu. Nå virker det altså endelig som at han har lyktes.

Traileren til den nye Candyman forventes i morgen, men innen det får vi nøye oss med den første plakaten fra filmen som viser en krok dynket i honning. Har du trua på remaken av Candyman?

Sjekk ut plakaten her.