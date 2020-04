Her er PlayStation 5s DualSense-kontroller

Den siste tiden har Microsoft timet avsløringen av nye Xbox Series X-detaljer meget godt, og enkelte ganger satte en demper på Sonys store nyheter. I kveld var det vice versa.

Sony har nemlig endelig offentliggjort hvordan PlayStation 5s kontroller, DualSense 5, ser ut etter flere måneder med patenter og rykter. Det viser seg at flere av ryktene stemmer, for den nye kontrolleren lever blant annet opp til navnet skiftet fra DualShock med å blant annet ha en mikrofon. I tillegg kan vi som kjent vente såkalt haptisk feedback i stedet for vanlig vibrering og varierende motstand i skulderknappene slik at man for eksempel vil kjenne forskjellen på å trykke inn noe hardt i forhold til mykt eller trykke inn en avtrekker fremfor å dra en pil på en bue.

Noe av det som pirrer nysgjerrigheten er valget om å "bytte ut" Share-knappen med det som nå kalles Create-knappen. Foreløpig nøyer Sony seg med å si at navnebyttet skyldes noen nye spennende funksjoner de vil snakke om senere.

Et annet interessant valg er at de har endret på både størrelsen og posisjonen til lysene på kontrolleren. Sony har allerede sagt at PlayStation VR vil støttes på PlayStation 5, så jeg gleder meg til å høre om dette betyr vi må bruke en DualShock 4 eller Move-kontrollerene for å spille PSVR-spill eller om kameraet faktisk klarer å fange opp disse lysene også. Nærmere informasjon om dette og alt det andre vil annonseres "før lanseringen av PlayStation 5", så mens vi venter må vi nøye oss med disse bildene av DualSense.