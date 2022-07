HQ

I går ble det endelig kunngjort at Bayonetta 3 lanseres i slutten av oktober via en helt ny trailer. Og for de av oss som foretrekker å ha fysiske utgaver av spill, kommer det også en samlerutgave som tar seg ekstra godt ut i hylla. Den heter Trinity Masquerade Edition og kommer med en 200-siders kunstbok i tillegg til tre spesielle cover-alternativer, som også ifølge beskrivelsen kan kombineres til å danne et panoramisk kunstverk.