Her er spillene du kan spille gratis denne helgen

Siden det så ofte tilbys spill man kan spille helt gratis hver uke, tenkte vi at vi kunne begynne å oppsummere dette hver helg. Først og fremst har vi denne helgen Ghost Recon: Breakpoint, som er gratis å laste ned og spille på både PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Ubisoft har dog mer å by på, for frem til og med i morgen kan du sikre deg et gratis eksemplar av Child of Light til PC via Uplay. Epic har som vanlig sine gratistitler hver uke, og nå kan du skaffe World War Z, Figmen og Tormentor x Punisher helt gratis frem til den 2. april - og du får beholde dem for alltid etter dette.

Microsoft har sitt eget konsept kalt Free Play Days, og denne helgen er det Risk of Rain 2 samt Tekken 7 som gjelder, som du kan laste ned og spille uten ekstra kostnad hele helgen så lenge du har Xbox Live Gold.

Også Nintendo har skjønt at folk liker ting som er gratis, og frem til den 6. april kan alle som har Switch Online gratis laste ned en testversjon av Arms. Vi antar at det er en slags oppvarming til Super Smash Bros Ultimate, da neste gjestekarakter som kjent kommer fra nettopp Arms.

Om vi har misset noe, kan du gjerne tipse andre Gamereactor-lesere om andre gratisspill i kommentarfeltet :)