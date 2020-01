Her er spillene som blir gratis via Stadia Pro i februar

Det er ikke lenger kun Microsoft og Sony som langer ut gratis spill hver eneste måned, Google har nemlig fulgt opp, og selv om det var litt tvil om presis hvordan deres Stadia Pro-abonnement ville utforme seg, så ser det ut til at det har tatt inspirasjon fra konkurrentene.

De gir også to spill gratis hver eneste måned til Pro-abonnenter, og februar er selvsagt intet unntak. Google har avslørt via et blogginnlegg at det i februar blir Metro Exodus og Gylt som gis bort gratis.

Det kommer også frem at flere spill faktisk forblir gratis via Stadia Pro i en stund fremover, som Destiny 2, Farming Simulator 19 og Thumper. Dog forlater Samurai Shodown og Rise of the Tomb Raider utvalget den 31. januar.