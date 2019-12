Her er spillene som blir gratis via Stadia Pro i januar

Akkurat som PlayStation Plus og Xbox Live Gold tilbyr Stadia gratis spill hver eneste måned via deres Pro-abonnement, og det virker som at de tar mest inspirasjon fra Sonys strategi, og tilbyr to relativt store titler hver eneste måned.

Så hva kan Stadia Pro-abonnenter se frem til å kunne spille gratis i januar? Google har nemlig avslørt via deres forum at fra den 1. januar kan man spille Rise of the Tomb Raider og Thumper gratis.

Dette kommer etter at Tomb Raider var gratis forrige måned. Skal du spille disse spillene via Stadia i januar?