Her er Stadia Pro-spillene for juli

Konsolleiere har hatt mulighet til å kose seg med Monster Boy and the Cursed Kingdom en god stund allerede, mens de stakkarene som ønsker seg PC-utgaven har måtte vente...

Vellykket lansering for Monster Boy and the Cursed Kingdom

den 13 desember 2018 klokken 11:40 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Monster Boy and the Cursed Kingdom har solgt hele 50 000 eksemplarer siden det ble lansert i forrige uke, ifølge FDG Entertainment. "A huge THANK YOU for 50.000 units...