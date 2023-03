Her er The Super Mario Bros. Movie på norsk

HQ

Nå er undertegnede av typen som misliker dubbing sterkt, men jeg kan selvsagt forstå at enkelte foretrekker det. Særlig når det gjelder de yngre som kanskje ikke forstår engelsk særlig godt. Derfor har jeg vært nysgjerrig på når dagens godbit ville komme.

Nordisk film har nemlig gitt oss den norske utgaven av den første skikkelige traileren for The Super Mario Bros. Movie, eller Super Mario Bros.-Filmen som den heter på norsk, og du kan trygt si at Christopher Robin Omdahl og Victor Sotberg gjør det fullstendig klart at Mario og Luigi har bodd såpass lenge i Norge at den italienske tonen er helt borte...