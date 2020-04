Her er ukens gratisspill

Vi har nylig begynt med å liste alle gratisspill som kan nytes ukentlig, og denne uken er intet unntak. Først ut er som vanlig Epic Games Store med sine jevnlige gratistilbud. Frem til og med den 23. april kan du laste ned både Just Cause 4 og Wheels of Aurelia helt gratis.

Spiller du på PC kan du også laste ned Assassin's Creed II (og beholde det for alltid) fra Uplay, men skynd deg for tilbudet varer kun frem til klokken 16 i dag. Ubisoft er også generøse nok til å gi bort en gratismåned av Just Dance 2020 til alle format. Surf over hit for å lese mer om det.

Gearbox har også noen godsaker til alle som spiller PC (Steam) og Xbox One. Det handler om Borderlands: Game of the Year Edition som du kan laste ned og nyte gratis frem til den 22. april. Xbox-eiere har også Microsofts Free Play Days-program å utnytte, hvilket denne helgen lar alle med Xbox Live Gold (eller Ultimate) laste ned og fritt spille både Warhammer: Chaosbane samt F1 2019 til og med mandag morgen.

Vi minner også om at Uncharted: The Nathan Drake Collection og Journey er gratis på PlayStation 4 frem til den 6. mai, laster du ned innen det får du beholde spillene, og det gjelder også de som ikke har PS Plus. Til sist er Stadia Pro nå gratis å prøve i hele to måneder. Melder du deg på kan du nyte disse titlene: Destiny 2, Grid, Gylt, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2 og SteamWorld Quest.