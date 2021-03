Her er vinneren av Steelseries' store giveaway

Du ser på Annonser

For ikke så altfor lenge siden sparket i vi gang en stor konkurranse sammen med Steelseries, hvor vi var med på å feire deres 20-årsjubileum.

Det var her mulighet for en av dere å vinne en bursdagspakke fra dem, og nå har vi trukket en vinner. Dessverre gikk ikke premien til en nordmann denne gangen, og det er den danske brukeren BumZen som har vunnet med følgende svar:

"Jeg synes Steelseries er innovative på mange fronter og jeg ejer adskillige af deres produkter. Med mus har de fortsat nogle af de bedste former, hvor både Sensei Ten og Rival 3 (genbrugt i Aerox 3 som var den første til at inkludere bluetooth i en letvægts gamingmus) er fænomenale. Headsets har de en klar fordel in komfort med deres headbands, og Arctis Pro wired var og er en fænomenal lytteoplevelse, og foretrækkes over wireless modellen, selvom de udskiftelige batterier er et virkeligt fantastisk touch. De har lavet musemåtter med fede designs og er en gevinst for os som vil have noget andet end bare en sort måtte. Alt ovenstående ejes og bruges, men deres bedste produkt er fortsat markedets mest imponerende keyboard I form af Apex Pro og dets omnipoint switches.

Med undtagelse af ABS keycaps og non-detachable megakabel er det keyboard gennemført, og var starten på min kærlighed til mekaniske keyboards."

Vi gratulerer vinneren, men håper at en nordmann stikker av med neste premie.

Vi har flere konkurranser på lur, så kom innom jevnlig så du ikke går glipp av dem.