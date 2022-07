Her er vinneren av vår store Diablo Immortal-konkurranse

HQ

For ikke så lenge siden satte vi i gang en litt uvanlig konkurranse her på Gamereactor sammen med Blizzard, hvor vi feiret den (nå kontroversielle) lanseringen av Diablo Immortal.

Denne gangen var ikke premien en smarttelefon eller en høyttaler, men en betalt tur til Hell i Trøndelag for både vinneren og en venn. Det var snakk om å få hele reisen dekket. Poenget var at man bokstavelig talt skulle ta turen til "Hell", akkurat som i spillserien.

Og hvem har vunnet? Det var dansken squig1986 med følgende svar:

"Jeg har spillet Diablo siden det udkom tilbage i 1996. Den følelse jeg kan tænke tilbage på, er ren glæde.

Jeg sad hver tirsdag inden jeg skulle i skole i 3. Klasse og kæmpede mig igennem hvert level med en kammerat som styrede livet.

Nu her i 2022, tusindvis af timer senere, igennem samtlige spil, og en del bøger om Sanctuarys oprindelse.

Der sidder jeg på en familieferie og en gang i timen lige hopper væk for at få mit Diablo Immortal fix.

Jeg er helt vild med historien, som bringer en masse gamle karakterer tilbage, og virkelig får udbygget historien.

Jeg er snart i max lvl med første karakter, ser frem til at prøve en meget anderledes oplevelse, når jeg skifter class.

Det her spil holder mig beskæftiget til Diablo IV næste år "

Gratulerer til vinneren.