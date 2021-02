Her er vinnerne av Dreams' andre årlige Impy Awards

Du ser på Annonser

På søndag avholdt Media Molecule den andre årlige Impy Awards, der de feirer alle de beste kreasjonene i Dreams. Showet, som inkluderer mange kategorier som Best Character, Best Music samt Creation of the Year, har nå konkludert, og vi har listen over vinnerne. Kategoriene og vinnerne er som følger:



Creator of the Year: Pixel Gorilla



Creation of the Year: Lock, by Pixel Gorilla



Best Art Direction: The Snowgardens, by HalfUp



Best Narrative: The Snowball, by Byvsen



Best Sculpture: Pumpkin Spice, by SootyPinions



Best Music: Grey Song a Day Album, by Sauceless One



Best Animation: The Snowball, by Byvsen



Best Gameplay: Press X to Puzzle, by Pixel Gorilla



Best Curator: LadyLexUK



Best Character: A very Plane Character, by icecreamcheese



Best Audio Design: Vineland, by ZIIQ



Funniest Creation: Push to Open, by ParsleyGuy Alex



Best Innovation: IMPCEPTION, by cgCody



Scare of the Year: Trauma, by NauticalSquatch



Du finner lenker til hver skaper/kreasjon her.