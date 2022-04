Her er vinnerne av to fete Xbox Series X-minikjøleskap

HQ

Nylig satte vi i gang en konkurranse hvor premiene var to Xbox Series X-minikjøleskap, et gøyalt produkt inspirert av de mange meme-ene som oppstod i kjølvannet av konsollavdukingen på Game Awards for noen år siden.

Vi har nå gått igjennom de mange svarene og plukket ut to vinnere, og de er som følger:

Xzenti:

"Uten tvil nye Fable!

Når Microsoft la ned Lionhead studios ble også idéen om et nytt fable spill en aldri så liten "umulighet". Ventingen på ett nytt singleplayer Fable spill startet umiddelbart etter Fable 3 i 2010. Nye Fable titler kom og gikk, noen med revolutionerende gimmick som kinect krav og andre med "online-only" som en standard. Jeg hadde ikke gitt opp, men det føltes mer og mer som at Fable 4 ville bli mitt Fallout New Vegas 2, mitt Half Life 3 eller mitt Silent Hills...

Men så midt i de pandemiske urotidene smeller Xbox Showcase 2020 til med en nydelig teaser fra intet andre enn Playground Games. Fable 4 - eller iallefall en Reboot av serien var et faktum. Og jeg - tålmodig - venter optimistiske nok engang 🙂"

Og Son of Odin:

Elder Scrolls VI. Spiller for tida Oblivion som fungerer utmerket med bakoverkompibiliteten på Series X, så kan anbefale det. Når jeg er ferdig med hovedhistoria så skal jeg fortsette med character'en min i

Skyrim: Anniversary Edition som er en stealthy vampyrjeger, så er godt i gang med oppladninga kan du si.

Gratulerer til vinnerne, og takk til alle som har deltatt! Vinnerne kontaktes her på siden.