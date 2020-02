For litt over en uke siden kjørte vi igang en konkurranse hvor vi skulle dele ut billetter til Birds of Prey-filmen som har premiere i dag. Nå har vi trukket fem vinnere som får to billetter hver. Her er vinnerne:

Shadowcleaver

knerno

aurdal

Hitomaro

sideswipe

Takk til alle som deltok, vi håper dere vil delta i fremtidige konkurranser også :)

Vinnerne vil bli kontaktet fortløpende.