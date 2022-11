Her er vinnerne av vår HyperX 20-årsjubileumsturnering

HQ

Nylig slo vi oss sammen med HyperX for å være vertskap for en Counter-Strike: Global Offensive-turnering for å markere 20 år med merket. Vi ba spillere fra hele Norden om å registrere seg som duoer for å konkurrere om sjansen til å vinne ikke bare en HyperX-premiepakke (inkludert Cloud Wireless-headset, Alloy Origins-tastaturer, Pulsefire-mus og mer), men også €1000, som skulle deles mellom vinnerparet. Med den turneringen nå overstått, har vi et vinnerlag å feire og fremheve.

Etter å ha konkurrert i fem separate omganger, fra gruppespillet helt til den store finalen, var det GG-Lastdance som sikret seg førstepremien. Paret ble belønnet med €1000 og to pakker med HyperX-utstyr bestående av Cloud Alpha Wireless-headset, Alloy Origins 65-tastatur, Pulsefire Haste Black-mus og Pulsefire Mat L-musematte.

Andreplassen gikk til Dog Players, som falt ved siste hinder, men som likevel viste en mektig imponerende forestilling, og akkurat som tredjeplassen Doktor, stakk de av med et Cloud II Wireless-headset, Alloy Origins 60, Pulsefire Haste Black-mus og Pulsefire Mat L-musematte

For å se hvordan det hele utspant seg, finner du repriser fra hver kamp i League-kategorien i vår videoseksjon, men du kan også se finalen mellom GG.Lastdance og Dog Players nedenfor.