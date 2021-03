Her er vinnerne av vår PlayStation 5-konkurranse

Du ser på Annonser

For en stund siden satte vi i gang en konkurranse i samarbeid med Sony der dere måtte fortelle om deres kontrollervaner på PC for muligheten til å vinne en PlayStation 5. Dette var en nordisk konkurranse der vi hadde to PlayStation 5-enheter å dele ut.

Vi har lest deres svar, og videresendt dem til Sony for å plukke ut to vinnere. Det ble den danske brukeren Anders og den svenske brukeren GeneralDarkness som vant denne gangen.

Forhåpentligvis er det en norsk bruker som tar seieren i neste nordiske konkurranse.

Gratulerer så mye til vinnerne, og takk til alle som deltok!