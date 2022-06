Her er vinnerne av vår Steelseries Arctis Nova-konkurranse

HQ

For ikke så lenge siden satte vi i gang en konkurranse, hvor dere har hatt muligheten til å vinne et lekkert Steelseries Arctis Nova Pro Vireless, og et Nova Pro GameDac-headset.

Det eneste man måtte gjøre for muligheten til å vinne en av de nye modellene fra Steelseries var å fortelle hva man synes er aller viktigst i et gamingheadset, og hvorfor, og nå er det tid for å annonsere vinnerne.

Det endte med å bli den svenske brukeren FoZz som vinner Nova Pro Wireless, og den danske brukeren TheGubbys som vinner GameDac-utgaven.

Forhåpentligvis er det en av dere som vinner neste gang. Det kommer mange flere konkurranser ;)