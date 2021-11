Her er Xbox-lanseringstraileren for LEGO Builder's Journey

LEGO Builder's Journey ble lansert eksklusivt for Apple Arcade for to år siden og fikk flotte anmeldelser, og spillere generelt så ut til å sette pris på det uventet modne spillet og temaet samt det fantastiske lydsporet - samtidig som det fortsatt ser ut som et spill for barn. Tidligere i år fikk også PC- og Switch-spillere oppleve spillet, og nå er det tid for at Xbox-spillere får samme muligheten.

LEGO Builder's Journey er ute nå på både Xbox One og Xbox Series. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor. Den er virkelig verdt å sjekke ut ettersom det er et veldig unikt og vakkert LEGO-spill.