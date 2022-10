Hercule Poirot vender tilbake i en tredje film

HQ

Selv om det ikke har vært store hits, har Kenneth Branaghs to Hercule Poirot-filmer vært store nok suksesser til at en tredje film nå er på vei.

Som IGN skriver er den basert på romanen "Hallowe'en Party" fra 1969, og skal hete "A Haunting in Venice".

Faktisk vet vi ganske mye om filmen allerede, ettersom den går i produksjon neste måned, og kommer allerede neste år. I tillegg til Branagh selv, vil rollebesetningen bestå av Tina Fey, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly og Riccardo Scamarico.

"Set in eerie, post-World War II Venice on All Hallows' Eve, 'A Haunting in Venice' is a terrifying mystery featuring the return of the celebrated sleuth, Hercule Poirot. Now retired and living in self-imposed exile in the world's most glamorous city, Poirot reluctantly attends a séance at a decaying, haunted palazzo. When one of the guests is murdered, the detective is thrust into a sinister world of shadows and secrets."