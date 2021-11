Herlig 80-tallsjul loves i den første 8-Bit Christmas-traileren

HQ

Du har kanskje minner fra du var barn på 80-tallet og fikk en helt ny konsoll i julegave. Det var virkelig et mirakel, og det er akkurat den historien Neil Patrick Harris forteller om i filmen 8-Bit Christmas.

Her får vi høre om den harde kampen om å få tak i tidenes kanskje mest sagnomsuste konsollen på 80-tallet: NES 8-Bit. Etter den splitter nye traileren å dømme ser den faktisk veldig bra ut, og at den dreier seg om spill er selvsagt ikke et minus.

Filmen lanseres på HBO Max den 24. november. Sjekk ut traileren nedenfor.