Hermit and Pig er et turbasert eventyrrollespill inspirert av sosial angst.

Trøffelgriser har virkelig fått en renessanse i media den siste tiden. Nicolas Cage spilte hovedrollen som trøffelgrisbonde i filmen Pig, og nå har indieutvikleren Heavy Lunch Studio vist en ny titt på sitt kommende turbaserte eventyrrollespill, Hermit and Pig, som en del av Day of the Devs: The Game Awards Edition.

Spillet er inspirert av sosial angst og handler om en eremitt og trøffelgrisen hans, som får livet sitt snudd på hodet når en landsbyboer dukker opp på dørstokken og trenger hjelp. Eremitten og grisen hans møter snart industriens håndlangere og farlige dyreliv, og paret må bruke sine evner til å lete etter mat for å overleve og kjempe for å redde hjemmet sitt i skogen.

Spillet kommer til å inneholde over 100 forskjellige sopper å sanke, i tillegg til en tidssensitiv kampsuite som prioriterer spillerens erfaringer og ber spilleren om å lære av tiden han eller hun bruker i spillet. Det blir også angstfylt dialog, der du må finne den beste måten å svare på et spørsmål uten å virke rar.

Vi får vite at Hermit and Pig kommer til PC en gang i 2024, og at spillet for øyeblikket er tilgjengelig på ønskelisten. Ta en titt på den nyeste traileren for tittelen nedenfor.