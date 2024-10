Hi-Rez Studios blir rammet av oppsigelser

HQ

Det siste videospillselskapet som blir møtt med permitteringer, er utgiveren og morselskapet til Smite og Smite 2 -utvikleren, Hi-Rez Studios. Som kunngjort i et langt X-innlegg av administrerende direktør Stewart Chisam, blir vi fortalt at permitteringene vil påvirke de i markedsførings- og publiseringsrollene i selskapet, så vel som utviklere på Evil Mojo og Titan Forge studioer som også er berørt.

Chisam uttaler: "I dag gjør vi noen vanskelige, men nødvendige endringer for å sikre Hi-Rezs langsiktige suksess, med et spesifikt fokus på å posisjonere Smite 2 for en lang og bærekraftig fremtid.

"Som en del av denne interne omorganiseringen og omprioriteringen sier vi opp noen teammedlemmer i hele Hi-Rez. Dette vil ha uforholdsmessig stor innvirkning på de som jobber med markedsføring og publisering, samt noen fra Evil Mojo-, G&A- og Titan Forge-divisjonene våre. Rollene i spillteamet som berøres, påvirker uforholdsmessig mye teamet vårt som jobber med kosmetisk hudinnhold og systemfunksjoner."

Årsaken til permitteringene ser ut til å være at Smite 2 for øyeblikket underpresterer i Early Access-fasen, og at utgiveren ønsker å redusere teamstørrelsen til noe som ligner mer på teamstørrelsen som utviklet og støttet Smite 1 gjennom hele livssyklusen.

Chisam legger til: "Dette grepet kommer etter en omfattende gjennomgang av strategien og driften vår. I spilldivisjonen har vi bestemt oss for å konsentrere innsatsen vår helt og holdent på Smite 2, bortsett fra små team som støtter lette oppdateringer for Paladins og SMITE 1. Innenfor Smite 2 prioriterer vi nesten utelukkende spillutvikling på kort sikt - for eksempel nye moduser og guder - samt kvalitetsforbedringer - fremfor noen kosmetiske og inntektsgenererende funksjoner som tidligere var planlagt i oppkjøringen til spillets free-to-play-lansering neste år.

"Spesielt er kjerneutviklingsteamet som for tiden jobber på Smite 2 etter disse endringene fortsatt en betydelig størrelse: Større enn SMITE 1-teamet var gjennom det meste av livssyklusen (bortsett fra en periode under og kort tid etter pandemien). Teamet som jobber med guder og spillfunksjoner (kontra skins og funksjoner for inntektsgenerering/progresjon/systemfunksjoner) er større enn SMITE 1-teamet noensinne var for slike funksjoner.

"Målet vårt for Smite 2 på kort sikt er å skape en best mulig spillopplevelse for fellesskapet vårt og et spill som gir spillerne glede og som kan holde seg langt inn i 2030-årene. Etter hvert som vi har fått erfaring gjennom alfaen, er prosessen med å migrere guder fra SMITE 1 til Smite 2 nå tydeligere, og vi forstår også bedre hva spillerne ønsker seg av spillet. Vi jobber hardt for å sikre at denne overgangen oppfyller spillernes forventninger og går raskere, og vi tar hensyn til erfaringene vi har gjort oss i den tidlige alfaen."

Det nøyaktige antallet berørte utviklere er ennå ikke gjort klart.