Hideaki Nishino utnevnt til ny administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment

I løpet av de kommende månedene skjer det en stor omveltning i Sony, ettersom Hideaki Nishino tar et steg opp og blir administrerende direktør og president i Sony Interactive Entertainment. Fra 1. april i år tar Nishino over presidentrollen som tidligere ble innehatt av Hiroki Totoki.

"Hiroki Totoki, President, COO og CFO i Sony Group Corporation, vil tre tilbake fra stillingen som SIE Chairman for å bli President og CEO i Sony Group Corporation," heter det i en pressemelding. Lin Tao, nåværende SVP for finans, bedriftsutvikling og strategi, går også av, og hennes etterfølger vil bli kunngjort senere.

Nishino har tidligere vært co-CEO for plattformvirksomheten, sammen med Hermen Hulst. Hulst beholder stillingen som administrerende direktør for studiovirksomheten, og vil rapportere til Nishino. Hulst vil fortsette å lede Sonys utvikling av førstepartsinnhold, mens Nishino forblir administrerende direktør for plattformvirksomheten.

Kenchiro Yoshida, Sonys nåværende administrerende direktør og president, vil gå av for å gjøre det mulig for Totoki å ta over, samtidig som han blir direktør, representant for konsernledelsen og styreformann. Så alt i alt er det mange rolleendringer, med mange mennesker som går ned fra en lederstilling for å ta en annen. Vi må vente til april for å se hvilke endringer dette egentlig betyr for Sony.