Hideki Kamiya om å endelig lage Scalebound med Xbox: "La oss gjøre det, Phil!"

HQ

Det har vært noen få kanselleringer av videospill opp gjennom historien som har etterlatt fansen skuffet. Et slikt eksempel er PlatinumGames' Scalebound, et imponerende og spennende RPG som skulle være rettet mot Xbox-konsoller og fungere som et av plattformens største prosjekter i Xbox One-tiden da Microsoft tapte mye terreng til Sony på maskinvare- og programvareområdet. Men det spillet, til tross for noen lovende trailere og spillutdrag, ble aldri laget, men det er en person som dør for å gjenopplive det og sette det i hendene på fansen.

I et nylig X-innlegg fra Clovers Inc., det japanske utviklingsstudioet ledet av Hideki Kamiya, får vi se den berømte utvikleren mimre om Scalebound, noe han deretter ertet sin interesse for å komme tilbake til enda lenger i en kommentar til videoen adressert til Microsoft Gamings administrerende direktør som ganske enkelt uttalte: "Let's do it, Phil [Spencer]!"

Dette er på ingen måte en bekreftelse på at vi noen gang vil få se Scalebound bli en realitet, men med tanke på at Xbox tydeligvis ønsker å utvide sin posisjon i det japanske og østlige markedet ( Team Ninja -tilkoblingen beviser det), er det utvilsomt en sikker måte å gjøre det på å slå seg sammen med en legendarisk utvikler som Kamiya og la ham bygge et spill som trollbandt mange tidligere, vel ... det er uten tvil en sikker måte å gjøre det på.

Kunne du tenke deg å se Scalebound bli en realitet?