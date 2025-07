Hideki Kamiya svarer endelig på Bayonetta 3 stemmeskuespillerkontroversen

HQ

Tidligere PlatinumGames-sjef Hideki Kamiya har endelig svart på Bayonetta 3 -kontroversen rundt stemmeskuespillerinnen Helena Taylor. I 2022, før lanseringen av det tredje spillet, avslørte Taylor at hun hadde blitt underbetalt for sitt arbeid i en franchise som trakk millioner av dollar.

Taylor hevdet først at hun kun ble tilbudt 4000 dollar for sin tilbakekomst som Bayonetta, men det ble deretter avslørt at det totale tilbudet hennes var nærmere 20 000 dollar, der det tidligere tallet var summen for én økt. På den tiden svarte Kamiya ganske enkelt til forsvar for PlatinumGames' posisjon, men han har nå gått nærmere inn på situasjonen på sin YouTube-kanal.

"Siden jeg var på Twitter på den tiden, ble jeg oversvømmet av meldinger. Jeg ble seriøst oversvømmet," sa Kamiya (transkripsjon via TheGamer). "Jeg kalte dem bare 'meldinger', men det var hatinnlegg. Bare tonnevis av verbale krenkelser strømmet inn. Jeg fortsatte å blokkere hele tiden, men selv ikke hastigheten min klarte å holde tritt. Så jeg tenkte: "Hva!? De kommer inn raskere enn jeg klarer å blokkere dem? Folk sa hva de ville. Til og med kjente mennesker hoppet inn og kastet kommentarer til meg."

Etter å ha fått mye støtte, vendte fansen seg raskt mot Taylor etter hvert som flere detaljer kom frem i lyset, men Kamiya er fortsatt frustrert, spesielt over de som slettet tweets som angrep ham uten å be om unnskyldning for dem. Nå som Kamiya er borte fra PlatinumGames, er det håp om at alle Bayonetta 3 -kontroversene kan forbli vann under broen.